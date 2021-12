Палата представителей США одобрила запрет на ввоз товаров из китайского Синьцзяна

Вашингтон, 9 декабря. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Об этом сообщает The Washington Post.

