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Палата представителей США одобрила запрет на ввоз товаров из китайского Синьцзяна

Весь мир
Палата представителей США одобрила запрет на ввоз товаров из китайского Синьцзяна
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 9 декабря. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Об этом сообщает The Washington Post.

За законопроект проголосовало подавляющее большинство членов Палаты представителей Конгресса — 428 человек и один выступил против. Речь идет о полном запрете импорта продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Исключение может быть лишь для товаров, которые будут произведены без использования принудительного труда уйгуров. Законопроект также предполагает санкции против тех компаний и физических лиц, которые поддерживают эксплуатацию этого народа.

Член палаты представителей от штата Массачусетс Джим Макговерн, заявил, что закон преследует простую цель — «помешать правительству Китая эксплуатировать уйгурский народ».

«Через два месяца китайское правительство проведет зимние Олимпийские игры в самый разгар геноцида. Мы должны занять четкую моральную позицию, чтобы поддержать тех, кто страдает от принудительного труда», — сказал законотворец.

Единственный, кто проголосовал против, стал член палаты представителей Томас Мэсси. Он объяснил это тем, что, США не должны «вмешивается во внутренние дела других стран».

Уйгурский вопрос

В начале сентября Human Rights Watch опубликовала доклад о преследованиях уйгурских мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. По данным организации, правительство КНР безосновательно задерживало представителей этого национального меньшинства и помещало их в тюрьмы и воспитательные лагеря. Также за ними велась слежка, а их жизнь зависела от баллов, которые им начисляли по системе «социального кредита». США и еще ряд западных сран осудили эти действия КНР и призвали перестать преследовать уйгуров.

Китай, в свою очередь, отвергает все обвинения в геноциде. Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И обвинил США в «клевете» и призвал верховного комиссара ООН по правам человека лично посетить регион.

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сша китай импорт уйгуры
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