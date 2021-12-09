Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал окончание острой фазы пандемии в 2022 году

Вашингтон, 9 декабря. Острая фаза пандемии коронавирусной инфекции может закончиться уже в 2022 году, предположил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Скорое угасание пандемии возможно даже несмотря на появление новых штаммов SARS-CoV-2 и недостаточные темпы вакцинации. Об этом Гейтс написал в своем личном блоге.

Основатель корпорации признался, что не ожидал появления заразного варианта коронавируса «Дельта». Также миллиардер не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

«Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», — отметил он.

По словам Гейтса, распространение омикрон-штамма вызывает некоторое беспокойство. Однако мировое сообщество сейчас лучше подготовлено к борьбе с вирусом, чем на предыдущих этапах, заключил он.

Профессор Александр Чепурнов ранее согласился с Биллом Гейтсом, по словам которого пандемия может закончиться летом 2022 года. Медик отметил, что количество больных и умерших ориентировочно сократится в десять раз по сравнению с нынешней статистикой.