Кейт Миддлтон появилась на публике в ярком платье за 4 тысячи долларов

Лондон, 9 декабря. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала ведущей программы Together at Christmas. Она появилась на публике в ярком дорогом наряде.

Съемки праздничного концерта прошли в Вестминстерском аббатстве 8 декабря. Миддлтон появилась перед фотографами в сопровождении супруга принца Уильяма незадолго до начала мероприятия. Знаменитость была в красном платье-пальто от бренда Catherine Walker. Наряд обошелся супруге Уильяма в 4 тысячи долларов (около 300 тысяч рублей).

Платье с большим бантом на груди прекрасно сидело на Кейт Миддлтон. Оно подчеркнуло стройность знаменитой герцогини. Обувь была подобрана в тон платью, супруга принца Уильяма выбрала туфли-лодочки. Свой образ Миддлтон дополнила сережками из коллекции королевы Великобритании Елизаветы II, которые муж подарил ей еще 10 лет назад.

Кейт Миддлтон пользуется большой популярностью у британцев. Супруга принца Уильяма признана самой влиятельным человеком в королевской семье. Как отметила королевский эксперт Камилла Томини, на герцогиню Кембриджскую равняются, а некоторые даже боготворят.