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Новая Зеландия решила стать свободной от курения страной

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 11:19
Общество
Новая Зеландия решила стать свободной от курения страной
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Веллингтон, 9 декабря. Новая Зеландия планирует стать государством, которое будет свободно от такой вредной привычки, как курение.

Представленный правительством страны план предполагает запрет на продажу сигарет будущим поколениям. Также в документе написано о сокращении дозы никотина в сигаретах и закрытии множества табачных магазинов.

Сейчас в Новой Зеландии курят ежедневно около 10% граждан старше 15 лет. При этом больше всего курильщиков среди аборигенов архипелага — народа маори (почти 40%).

Новой опасностью в настоящее время являются электронные сигареты, потому что уровень их потребления среди молодежи вырос практически в два раза. Об этом ранее заявил замглавы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров.

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