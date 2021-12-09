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Представители России и Афганистана провели «Вахту Героев Отечества» в Кабуле

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 11:17
Армия
Представители России и Афганистана провели «Вахту Героев Отечества» в Кабуле
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 9 декабря. Российская Ассоциация Героев при поддержке посольства РФ и Русского дома в Кабуле провела «Вахту Героев Отечества» в районе Дар-уль-Аман.

В публикации издания «Ветеранские вести» говорится, что в минувшем году депутат ГД, Герой России Владимир Шаманов разработал проект по сохранению и благоустройству воинских и гражданских захоронений, связанных с подвигами погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане.

«9 декабря 2021 на Русском кладбище на склоне горы Шир-Дарваза прошел сход жителей поселка с участием делегации из Москвы. Русские и афганцы вместе возложили цветы к захоронениям советских граждан, которые помогали строить афганское государство», — пишет издание.

Представители российской делегации рассказали местным жителям о возникновении праздника в России – Дня Героев Отечества, который традиционно отмечается 9 декабря. Афганцы попросили передать всем россиянам и руководству страны слова благодарности за то, Россия не бросает Афганистан в трудную минуту.

Ранее сообщалось, что студенты из Афганистана приехали в Россию для учебы в вузах оборонного ведомства страны. До этого они временно находились в Москве на карантине в общежитии Российского университета дружбы народов.

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Все новости / Армия / Представители России и Афганистана провели «Вахту Героев Отечества» в Кабуле
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