Власти Гаити объявили о повышении цен на топливо

Порт-о-Пренс, 9 декабря. Правительство Гаити объявило об отмене субсидий и повышении цен на топливо. Новое постановление вступит в силу 10 декабря, сообщает газета Le Nouvelliste.

Le gouvernement ajuste à la hausse les prix des produits pétroliers https://t.co/GRTwxLUeXO — Le Nouvelliste (@nouvelliste) December 8, 2021

Во время пресс-конференции министр экономики и финансов Мишель Патрик Буаверт заявил, что с 2010 года государство потеряло более 1,5 миллиарда долларов США, субсидируя различные виды топлива, и в «этом году ситуация становится неустойчивой». Он отметил, что правительство должно корректировать стоимость в зависимости с котировками на международных рынках. Поэтому начиная с 10 декабря цена галлона бензина вырастет с 2,0 до 2,5 доллара. Стоимость дизельного топлива и керосина поднимается на 1,84 и 1,89 соответственно, до 3,5 доллара.

Министр торговли Гаити Рикарден Сен-Жан заявил, что правительство позаботится о наличии топлива на заправках по первоначальным ценам до 10 декабря. Инспекторы будут находиться на АЗС, чтобы контролировать ситуацию.

«С отменой субсидий мы сможем предлагать больше услуг и направлять больше полицейских на улицы для борьбы с организованной преступностью», — сказал во время пресс-конференции премьер-министр Гаити Ариэль Генри.

В 2018 году президент Жовенель Моиз объявил о повышении цен на топливо, что привело к нескольким антиправительственным демонстрациям и отставке премьер-министра Джека Лафонтана.

Топливный кризис

В июле этого года из-за разборок между четырьмя главными бандами Гаити в стране начались перебои с поставками топлива. Преступные группировки контролируют портовые города и ряд трасс в стране и не дают компаниям распределять горючее от терминалов до заправок. В итоге цены на топливо на черном рынке выросли более чем в три раза. Несмотря на неоднократные попытки, власти Гаити до сих пор так и не смогли прорвать топливную блокаду.