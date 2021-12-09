Косметолог Баллирано уверена, что помолодевшая Федункив делала пластику

Москва, 9 декабря. Бывшая участница Comedy Woman Марина Федункив похорошела перед свадьбой с 37-летним итальянцем Стефано Маджи благодаря пластической хирургии, убеждена косметолог и дерматолог Татьяна Баллирано.

Эксперт прокомментировала появившийся в Сети коллаж с фотографиями юмористки, которые сделаны до и после возможных вмешательств. По мнению специалиста, у Федункив грамотно сделана пластика.

«Скорее всего, была пластика лба и нижней трети лица: коррекция подбородка, овала, подтянута шейка. Ну и конечно, было инъекционное лечение. Думаю, есть ботокс, использовались и филлеры», — с уверенность заявила Татьяна Баллирано в беседе с Kp.ru.

О замужестве знаменитой юмористки стало известно летом. Ее избранником стал итальянец, который моложе артистки почти на 15 лет. Свадьба знаменитости и ее возлюбленного состоялась в день ее рождения в одном из самых дорогих отелей Москвы. Артистка растворилась в отношениях и призналась, что супруг окружил ее заботой. Федункив добавила, что уже обговорила с возлюбленным детали брачного контракта.