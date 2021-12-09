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Косметолог Баллирано уверена, что помолодевшая Федункив делала пластику

Шоу-бизнес
Косметолог Баллирано уверена, что помолодевшая Федункив делала пластику
Пресс-служба телеканала «Суббота!»

Москва, 9 декабря. Бывшая участница Comedy Woman Марина Федункив похорошела перед свадьбой с 37-летним итальянцем Стефано Маджи благодаря пластической хирургии, убеждена косметолог и дерматолог Татьяна Баллирано.

Эксперт прокомментировала появившийся в Сети коллаж с фотографиями юмористки, которые сделаны до и после возможных вмешательств. По мнению специалиста, у Федункив грамотно сделана пластика.

«Скорее всего, была пластика лба и нижней трети лица: коррекция подбородка, овала, подтянута шейка. Ну и конечно, было инъекционное лечение. Думаю, есть ботокс, использовались и филлеры», — с уверенность заявила Татьяна Баллирано в беседе с Kp.ru.

О замужестве знаменитой юмористки стало известно летом. Ее избранником стал итальянец, который моложе артистки почти на 15 лет. Свадьба знаменитости и ее возлюбленного состоялась в день ее рождения в одном из самых дорогих отелей Москвы. Артистка растворилась в отношениях и призналась, что супруг окружил ее заботой. Федункив добавила, что уже обговорила с возлюбленным детали брачного контракта.

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федункив внешность пластическая хирургия
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