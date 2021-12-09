США и Израиль обсудят «наихудший сценарий» в случае провала переговоров по СВПД с Ираном

Вашингтон, 9 декабря. Главы оборонных ведомств США и Израиля обсудят возможные военные учения, которые подготовят к наихудшему сценарию — уничтожению ядерных объектов Ирана — в случае провала дипломатии и если об этом попросят лидеры их стран. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный американский чиновник.

О подобных контактах между Вашингтоном и Тель-Авивом ранее ничего не сообщалось. Тем не менее разговоры о приготовлениях к различным сценариям говорят об озабоченности Западом сложными переговорами с Тегераном, которые, как надеялся президент США Джо Байден, оживят ядерную сделку 2015 года.

Официальные лица США и Европы выразили обеспокоенность после переговоров на прошлой неделе в связи со значительными требованиями нового правительства Ирана. Западные державы принялись предполагать, что Тегеран тянет время, продолжая развивать свою ядерную программу.

«Мы находимся в таком затруднительном положении, потому что ядерная программа Ирана продвигается к той точке, за которой будет стоять какое-либо традиционное обоснование», — сказал чиновник, все еще выражая надежду на дипломатию.

#US and #Israel's defense chiefs are expected to discuss possible military exercises that would prepare for a worst-case scenario to destroy #Iran's nuclear facilities should diplomacy fail and if their leaders request it, a US official tells Reuters.https://t.co/6auMAwfcSJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 9, 2021

Последний шанс

Главный переговорщик Европейского союза (ЕС) Энрике Мора, председательствующий на переговорах в Вене, заявил, что дискуссии возобновятся 9 декабря.

Накануне пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли планирует присоединиться к переговорам по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана в грядущие выходные.

Прайс сказал, что дискуссии были приостановлены 3 декабря, то есть менее чем через неделю после их начала, потому что было «ясно», что делегация Ирана прибыла не с серьезными намерениями. При этом он добавил, что восстановление сделки все еще является «жизнеспособным вариантом».

«Мы по-прежнему считаем, что взаимное возвращение к соблюдению СВПД возможно. Именно поэтому мы возвращаемся для следующей итерации переговоров — продолжения седьмого раунда в Вене», — добавил американский чиновник.

#US Special Envoy for Iran Rob Malley plans to travel to Vienna over the weekend for fresh talks on reviving #Iran's 2015 nuclear deal with major powers, US State Department spokesperson Ned1 Price says.https://t.co/hBrOh0m3i7 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 9, 2021

Ядерная программа Ирана

На прошлой неделе Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран приступил к обогащению урана на 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг.

Соглашение от 2015 года освободило Иран от международных санкций, но ввело строгие ограничения на его деятельность по обогащению урана. Таким образом, было продлено время, необходимое для производства достаточного количества расщепляющегося материала для ядерного оружия, с примерно двух до трех месяцев по крайней мере до года. Большинство экспертов-ядерщиков говорят, что сейчас этот период уже значительно сократился.

The IAEA says Iran has started the process of enriching uranium to up to 20% purity with one cluster of machines at its Fordow plant. https://t.co/gcQ0fqle6K — Rappler (@rapplerdotcom) December 9, 2021

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс на днях заявил, что его ведомство не видит доказательств того, что верховный лидер Ирана решил предпринять шаги по созданию ядерного оружия. При этом он отметил успехи Тегерана по обогащению урана, ведь это является одним из путей получения расщепляющегося материала для бомбы.

Бернс предупредил, что, даже если Иран решит пойти дальше, ему все равно потребуется много работы, прежде чем присоединить ядерное оружие к ракете или другому носителю.

«Но они продвинулись дальше в своем овладении ядерным топливным циклом, и это те знания, которые очень трудно уничтожить или заставить исчезнуть», — сказал он.

CIA Director Bill Burns: The CIA doesn't "see any evidence that Iran's Supreme Leader has made a decision to move to weaponize.”



An important point that needs repeating. https://t.co/7pfCxaoE0S — Holly Dagres (@hdagres) December 8, 2021

Ядерные компромиссы

Переговоры в Вене стартовали весной этого года по инициативе администрации президента США Джо Байдена, пришедшей к власти в январе. Менее чем за два года Иран нарастил уровень обогащения урана с 3,67 до 60%, что вызвало обеспокоенность у мирового сообщества и принудило Вашингтон к диалогу.

С апреля по июнь Иран и США провели шесть раундов непрямых переговоров о возвращении к СВПД, а затем взяли паузу в связи с президентскими выборами в Исламской республике. Однако приход ультраконсерваторов к власти в Тегеране значительно уменьшил шансы на достижение консенсуса.

СВПД был заключен в 2015 году в рамках решения вопросов по снятию санкций США, Евросоюза и ООН с Ирана в обмен на ограничения ядерной программы. В 2018 году тогдашний американский лидер Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из ядерной сделки и ужесточении рестрикций против Исламской республики. После этого Тегеран объявил себя свободным от исполнения пунктов СВПД и возобновил ядерные исследования.

1 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ