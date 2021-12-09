Андрей Разыграев покинул Муз-ТВ после штрафа за гей-пропаганду

Москва, 9 декабря. Ведущий Муз-ТВ Андрей Разыграев сообщил об уходе с музыкального телеканала. Он проработал на телеканале семь с половиной лет.

Ранее стало известно, что он получил штраф за гей-пропаганду из-за провокационных образов участников премии Муз-ТВ. Сам ведущий увольнение со скандалом не связывает.

«Пресекая спекуляции, официально заявляю: всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы не имеют ничего общего с моим решением, которое зрело в голове еще с лета. Я ушел сам, а не то, как это попробуют преподнести трепачи и фантазеры», — написал шоумен в Instagram.

Ранее Басманный районный суд Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении Разыграева. Ведущий получил штраф в размере 100 тысяч из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Сам телеканал обязали выплатить 1 миллион рублей. Предполагается, что дело связано с некоторыми эпизодами июньской премии Муз-ТВ, которую показывали в эфире.