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Андрей Разыграев покинул Муз-ТВ после штрафа за гей-пропаганду

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 11:09
Шоу-бизнес
Андрей Разыграев покинул Муз-ТВ после штрафа за гей-пропаганду
instagram.com  /  @razygraev

Москва, 9 декабря. Ведущий Муз-ТВ Андрей Разыграев сообщил об уходе с музыкального телеканала. Он проработал на телеканале семь с половиной лет.

Ранее стало известно, что он получил штраф за гей-пропаганду из-за провокационных образов участников премии Муз-ТВ. Сам ведущий увольнение со скандалом не связывает.

«Пресекая спекуляции, официально заявляю: всякие суды, штрафы и информационный шум вокруг этой темы не имеют ничего общего с моим решением, которое зрело в голове еще с лета. Я ушел сам, а не то, как это попробуют преподнести трепачи и фантазеры», — написал шоумен в Instagram.

Ранее Басманный районный суд Москвы рассмотрел дело об административном правонарушении Разыграева. Ведущий получил штраф в размере 100 тысяч из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Сам телеканал обязали выплатить 1 миллион рублей. Предполагается, что дело связано с некоторыми эпизодами июньской премии Муз-ТВ, которую показывали в эфире.

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Все новости / Шоу-бизнес / Андрей Разыграев покинул Муз-ТВ после штрафа за гей-пропаганду
увольнение МУЗ-ТВ разыграев
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