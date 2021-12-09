Подорожание аренды загородных коттеджей зафиксировано в России перед Новым годом

Москва, 9 декабря. Стоимость аренды загородных домов на новогодние праздники увеличилась в среднем по стране на 15% относительно начала 2020 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

Например, наиболее дешевый дом в Подмосковье сдается для двух человек за 45 тысяч рублей. В Ялте скромный загородный коттедж можно арендовать от 30-35 тысяч, а нескромный может обойтись в 40-100 тысяч. В Геленджике, Анапе и различных местах Крыма ставки составляют от 20 до 80 тысяч рублей в сутки, если исключить элитные варианты.

Высокий спрос на аренду загородного жилья в праздники связан с антиковидными мерами. Сейчас QR-коды требуются при заселении в отели и санатории, но на частный сектор они не распространяются. Кроме того, многие желают отправиться на новогодние каникулы с друзьями или семьей, чтобы меньше контактировать с чужими людьми и уберечь себя от инфекции.

В Московской области на период новогодних праздников уже образовался дефицит свободных для аренды домов. Специалисты фиксируют не только ажиотажный спрос, но и рост цен.