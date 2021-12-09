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НХЛ создаст турнир в Северной Америке со всеми игроками в случае пропуска ОИ-2022

Спорт
НХЛ создаст турнир в Северной Америке со всеми игроками в случае пропуска ОИ-2022
nhl.com  /  NHL

Торонто, 9 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков может сформировать собственный чемпионат мира или олимпийский турнир со всеми игроками, если они не поедут на ОИ-2022 в Пекин.  Об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

Лига может создать альтернативный турнир, если игрокам запретят участвовать на Играх-2022. В НХЛ объяснили, что будут внимательно следить за ситуацией с пандемией COVID-19.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что более 85% российских спортсменов, которые отправятся на ОИ-2022 в Пекине, прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Зимние ОИ-2022 состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине.

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Все новости / Спорт / НХЛ создаст турнир в Северной Америке со всеми игроками в случае пропуска ОИ-2022
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