НХЛ создаст турнир в Северной Америке со всеми игроками в случае пропуска ОИ-2022

Торонто, 9 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков может сформировать собственный чемпионат мира или олимпийский турнир со всеми игроками, если они не поедут на ОИ-2022 в Пекин. Об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

Лига может создать альтернативный турнир, если игрокам запретят участвовать на Играх-2022. В НХЛ объяснили, что будут внимательно следить за ситуацией с пандемией COVID-19.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что более 85% российских спортсменов, которые отправятся на ОИ-2022 в Пекине, прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Зимние ОИ-2022 состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине.