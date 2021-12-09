Поставки российской стали в Европу могут достичь рекордных значений в 2021 году

Москва, 9 декабря. Россия нарастила экспорт стали в страны Европы, поставки могут достичь максимальных значений за последние 13 лет на фоне роста цен и сложностей у местных производителей, передает газета «Коммерсант».

По итогам года российских экспорт стали может достичь 3,9 млн тонн, что на 26,2% больше объемов доковидного 2020 года. Предыдущий рекорд РФ установила в 2018 году: тогда страна поставила на территорию Евросоюза 3,1 млн тонн. Как раз на этот период пришелся пик введения заградительных мер для защиты нацрынков в мире, в результате чего поставки в ЕС сократились.

По данным Eurofer, за первые семь месяцев текущего года рекордный рост поставок наблюдался из Индии и Украины, затем уже из России и Турции. Европейским производителям стали трудно конкурировать с такими крупными игроками рынка. Кроме того, местные металлурги начали применять в ценообразовании специальные надбавки на фоне роста цен на выбросы углекислого газа, что также тормозит производство.

Ученые в Чили ранее обнаружили новый вид бактерий, который может быть полезен при переработке металла. Микроорганизмы нашли в гейзерах Татио. Таким образом, металлургическая промышленность, в случае эффективного внедрения инновации, сможет снизить вред окружающей среде.