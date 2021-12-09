Кейт Миддлтон в ярком платье-пальто посетила рождественский церковный концерт

Вечером 8 декабря в Вестминстерском аббатстве состоялся благотворительный рождественский концерт. Организацией грандиозного мероприятия занялась супруга будущего короля Великобритании принца Уильяма Кейт Миддлтон. Ее давно называют настоящей опорой королевской семьи Великобритании. Она же выступила и инициатором прошедшего концерта, пишет журнал Elle.

Члены королевской семьи с радостью поддержали идею Миддлтон. Известно, что представители придворного персонала давно придумали Кейт прозвище «клей, который скрепляет Виндзоров». На сегодняшний день герцогиня и правда стала одной из самых важных персон в королевской семье.

Подчеркнул это и наряд, который Миддлтон выбрала для праздника. Последние два дня все только и говорят, что о ее алом платье-пальто с красным бантом.

На первый взгляд одеяние символизирует Рождество и некий намек на Санта-Клауса. Но на деле не все так просто. Герцогиня уже надевала его — на похороны принца Филиппа в апреле этого года. Только оно было исполнено в другом цвете — траурном черном.

Не секрет, что мода в руках монархов всегда содержит скрытые послания.

Данное пальто было выбрано Кейт неспроста. Она подчеркнула важность семейных ценностей, снова почтив память принца Филиппа.

По мнению инсайдеров, супруг Елизаветы II просил и возглавить семью, и стать серым кардиналом именно Кейт Миддлтон.

Напомним, ранее Филипп был главной опорой и поддержкой королевы Елизаветы, сохраняя статус короны и авторитет власти. Рождество 2021 года королевская семья впервые встречает без герцога Эдинбургского. Очевидно, что Миддлтон, надев это платье, исполнила таким образом оммаж его персоне. Скорее всего, таким образом она еще и отправила послание в далекую Калифорнию своему деверю — принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, напомнив беглецам о важности традиций семьи.

К праздничному пальто Миддлтон подобрала клатч Miu Miu, а на ноги надела замшевые красные лодочки Gianvito Rossi. Укладка, благодаря стилистам, и вовсе получилась очень свободной — официальный выход герцогини смягчился.

Нельзя обойти стороной и ее украшения. Серьги-люстры с сапфирами и бриллиантами она носит с особым пристрастием, ведь ранее они принадлежали королеве-матери. Она, скорее всего, дала их Кейт лично, что говорит о ее поддержке герцогини.

На рождественской службе были все члены королевской семьи и родственники Кейт Миддлтон. Помимо Кембриджских, в Вестминстер прибыли и сестра Кейт Пиппа Миддлтон, брат Джеймс с супругой Ализе, а также родители герцогини. Позднее в аббатстве объявились принцессы Евгения и Беатрис, София Уэссекская и Зара Тиндалл с мужем Майком. Не прибыли на масштабный семейный праздник принц Чарльз с супругой Камиллой и сама Елизавета II. Не секрет, что это Рождество стало знаковым в судьбе Кейт Миддлтон. После концерта она обрела особый авторитет. Ее по праву можно назвать настоящей хозяйкой вечера.

Ранее сообщалось, как принц Уильям чуть не ушел от Кейт.