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Жюри сняло 40 верблюдов с конкурса красоты в Саудовской Аравии из-за ботокса

Общество
Жюри сняло 40 верблюдов с конкурса красоты в Саудовской Аравии из-за ботокса
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Эр-Рияд, 9 декабря. Ежегодно сотни тысяч жителей Саудовской Аравии становятся посетителями фестиваля верблюдов, однако в этом году 40 животных решили не допускать к участию в конкурсе красоты из-за ботокса.

Некоторые нечестные заводчики вкололи в губы верблюдов ботокс, а также сделали им инъекции ради увеличения мышечной массы. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

«Мы стремимся пресечь все факты фальсификации и обмана при украшении верблюдов», — говорится в заявлении членов жюри.

В результате животных сняли с конкурса, главный приз которого составляет 64 млн долларов. Позднее власти объявили о намерении наказать и владельцев верблюдов.

Пользователи соцсетей обсуждают необычного гостя, который разгуливал по Ордынскому району Новосибирской области. Автомобилист заснял, как по дороге ходил верблюд.

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саудовская аравия конкурс красоты верблюды
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