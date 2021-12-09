Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 12:27
12:26
Общество
Сотрудники МЧС спасли попавшую в заснеженную ложбину под Иркутском собаку
12:25
Общество
В России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей
12:25
Происшествия
Экс-чиновник Минфина Чекин сознался в планировании убийства зампрокурора ХМАО
12:24
Технологии
IT-эксперт Александр Дворянский посоветовал «не светить» свой номер телефона в Сети
12:22
Экономика
Польша потребовала от ЕК провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»
12:21
Весь мир
Россия подтвердила готовность способствовать стабильности Ливии
12:19
Экономика
Россия построит в Сербии Центр ядерных технологий
12:16
Общество
Прокуратура проверила условия содержания енотов на выставке в Петербурге
12:16
Весь мир
Ливия отказалась выдать Шугалею аккредитацию наблюдателя на выборах под надуманным предлогом
12:16
Происшествия
Экс-полицейских приговорили к семи годам лишения свободы за взятки с предпринимателей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бакальчук обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния

Экономика
Бакальчук обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния
instagram.com  /  @tatyana_bakalchuk

Москва, 9 декабря. Все миллиардеры планеты уступили основателю Wildberries Татьяне Бакальчук лидерство по приросту годового состояния в процентах. Об этом пишет журнал Forbes.

Самая богатая женщина России увеличила свое финансовое состояние за этот год более чем на 1000%, что вывело ее на первую позицию рейтинга Forbes по приросту капитала во всем мире.

Отмечается, что состояние предпринимателя в 2021 году достигло 13 млрд долларов. Среди наиболее богатых отечественных бизнесменов Бакальчук расположилась на 13-месте, хотя в 2020 году она занимала только 93-е место, а ее состояние оценивалось в 1 млрд долларов. Онлайн-ретейлер Wildberries на 99% принадлежит бизнесвумен, а 1% акций компании находится в руках у мужа Татьяны Владислава.

Аналитики указывают, что позиции торговой интернет-площадки и состояние Бакальчук были значительно переоценены после успешного проведения IPO онлайн-магазином Ozon, которое состоялось в ноябре прошлого года.

Помимо владельца Wildberries, высокий прирост был продемонстрирован состоянием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В списке журнала Forbes по России в предыдущем году создатель «ВКонтакте» находился на 30-м месте с 3,4 млрд долларов, а в нынешнем году вышел на 9-е место с состоянием в 17,2 млрд долларов (+400%).

Если рассматривать прирост не в процентах, а в деньгах, то здесь однозначно лидировал владелец и генеральный директор корпорации по производству электромобилей Tesla Илон Маск. Состояние американского предпринимателя возросло на 110 млрд долларов.

Управляющая компанией Wildberries ранее вошла в топ-3 бизнесменов и менеджеров, наиболее уважаемых в российском бизнесе. Соответствующий перечень был сформирован экспертами бизнес-школы «Сколково».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Бакальчук обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния
состояние бакальчук wildberries OZON IPO
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать