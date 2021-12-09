Бакальчук обогнала мировых миллиардеров по приросту состояния

Москва, 9 декабря. Все миллиардеры планеты уступили основателю Wildberries Татьяне Бакальчук лидерство по приросту годового состояния в процентах. Об этом пишет журнал Forbes.

Самая богатая женщина России увеличила свое финансовое состояние за этот год более чем на 1000%, что вывело ее на первую позицию рейтинга Forbes по приросту капитала во всем мире.

Отмечается, что состояние предпринимателя в 2021 году достигло 13 млрд долларов. Среди наиболее богатых отечественных бизнесменов Бакальчук расположилась на 13-месте, хотя в 2020 году она занимала только 93-е место, а ее состояние оценивалось в 1 млрд долларов. Онлайн-ретейлер Wildberries на 99% принадлежит бизнесвумен, а 1% акций компании находится в руках у мужа Татьяны Владислава.

Аналитики указывают, что позиции торговой интернет-площадки и состояние Бакальчук были значительно переоценены после успешного проведения IPO онлайн-магазином Ozon, которое состоялось в ноябре прошлого года.

Помимо владельца Wildberries, высокий прирост был продемонстрирован состоянием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В списке журнала Forbes по России в предыдущем году создатель «ВКонтакте» находился на 30-м месте с 3,4 млрд долларов, а в нынешнем году вышел на 9-е место с состоянием в 17,2 млрд долларов (+400%).

Если рассматривать прирост не в процентах, а в деньгах, то здесь однозначно лидировал владелец и генеральный директор корпорации по производству электромобилей Tesla Илон Маск. Состояние американского предпринимателя возросло на 110 млрд долларов.

Управляющая компанией Wildberries ранее вошла в топ-3 бизнесменов и менеджеров, наиболее уважаемых в российском бизнесе. Соответствующий перечень был сформирован экспертами бизнес-школы «Сколково».