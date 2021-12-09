Певица Александра Воробьева рассказала о своих отношениях с Градским

Москва, 9 декабря. Смерть народного артиста России Александра Градского породила множество слухов о его личной жизни. В частности, о том, что участница шоу «Голоc» Александра Воробьева была любовницей певца.

Градский прожил с молодой украинской моделью Мариной Коташенко 17 лет, а за месяц до смерти зарегистрировал с ней официальный брак. Несмотря на это, многие считают, что в паре был разлад, поэтому композитор завел себе любовницу, которой якобы была Воробьева.

Саму певицу такие слухи возмутили. Победительница третьего сезона «Голоcа» рассказала, что они были близки с Градским как отец и дочь.

«Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный», — сказала Воробьева в беседе с Woman.

Ранее продюсер Людмила Цветкова заявила, что легендарный музыкант не был верен своей молодой супруге. По словам актрисы, два года назад автор песен завел роман на стороне с одной из подопечных.

Музыкант скончался 28 ноября на 73-м году жизни. За два дня до кончины Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга, пишет телеканал «360».