Стоимость селедки под шубой выросла за год на 24,9%

Москва, 9 декабря. Популярный в России новогодний салат селедка под шубой подорожал за год на 24,9%, пишет «Российская газета» со ссылкой на компанию «НЭО Центр».

Аналитики отмечают, что за год больше всего подорожал картофель — на 44,5%. Остальные овощи подорожали меньше. Цены на свеклу выросли на 26,8%, стоимость моркови увеличилась на 21,7%, репчатого лука — на 13,9%, майонеза — на 19,8%. Главный ингредиент салата — соленая сельдь — выросла в цене на 8,3%. Яйца подорожали на 5,7%.

Накануне Руспродсоюз сообщил о подорожании ингредиентов салата оливье на 20,7% за год. По словам специалистов, основную долю в рост стоимости внесли овощи.

Власти регионов РФ ранее сообщили о подготовке мер по снижению продовольственных цен. Они собираются компенсировать затраты производителей и ввести ограничения торговых надбавок.