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Политолог Ищенко посоветовал Зеленскому не брать трубку, когда позвонит Байден

Политика
Политолог Ищенко посоветовал Зеленскому не брать трубку, когда позвонит Байден
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 9 декабря. Украинский президент оказался в сложнейшей ситуации, когда ему лучше проигнорировать телефонный звонок Джо Байдена, который он сам, по сути, и выпрашивал.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился политолог Ростислав Ищенко, отметив, что Зеленский, конечно же, не сможет последовать его совету и не взять трубку, когда ему позвонит президент США. У него не та должность и не та позиция, чтобы игнорировать такие звонки. Было бы лучше, если бы Офис президента вообще не напрашивался на это разговор, но на Банковой некому рационально проанализировать ситуацию и оценить риски того или иного шага.

Эксперт обратил внимание на угрозы в адрес РФ, звучавшие последние несколько дней в США. Вашингтон, судя по всему, не оставил надежду заблокировать «Северный поток — 2», но привязал санкции против газопровода к вторжению на Украине. То есть американцам сейчас очень нужна военная провокация любого рода со стороны Киева. Скорее всего Зеленский во время разговора с Байденом получит четкие инструкции на этот счет, что поставит его в безвыходное и опасное положения, так как риск не пережить ответный ход России (как минимум в политическом плане) очень большой.

Политолог Ищенко посоветовал Зеленскому не брать трубку, когда позвонит Байден
Федеральное агентство новостей /

«Для Зеленского ситуация крайне плохая. США повторили, что они не будут воевать за Украину и в случае чего помогут добрым словом и мешком макарон. А в Киеве прекрасно понимают, что, если их не защитят, им крышка. При этом США продолжают настаивать на том, чтобы Украина устроила провокацию и втянула-таки Россию в войну. Зеленского толкают в войну без гарантий какой-либо поддержки. Его даже не обнадеживают так, как обнадеживали Саакашвили. Скорее всего от Байдена он лишь получит четкие инструкции насчет военной провокации, так что я бы ему вообще не советовал брать трубку. Пусть прикинется больным, хоть это и нереально. А если серьезно, это звонок может запустить крайне опасные процессы на Украине», — высказал предположение Ищенко.

Политолог отметил, что украинская власть и Зеленский, в частности, загнали себя в безвыходное положение. Он не может ослушаться американских кураторов, грубо говоря, просто не взять трубку, когда позвонит Байден, так как против него уже запущен ползучий госпереворот. Единственная его защита — это Вашингтон. А США требуют открытого конфликта с Россией, после которого майданный режим, а то все нынешнее государство могут просто исчезнуть. Ищенко уверен, что в конечном итоге Зеленскому накостыляют в любом случае — если он ослушается Байдена, больно сделают США, а если спровоцирует Россию, вообще придется бежать и скрываться.

Ранее украинцы призвали внести Байдена на «Миротворец» после новых заявлений о военной помощи Киеву.

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