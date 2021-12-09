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Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 10:47
Спорт
Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
Невские Новости  /  Анна Карпова

Ньон, 9 декабря. В среду, 8 декабря, в Лиге чемпионов прошли три заключительных матча групповой стадии, по результатам которых определились еще три участника плей-офф турнира.

В 1/8 финала турнира сыграют «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Зальцбург», «Ювентус» и «Челси».

Последняя команда, которая продолжит борьбу в плей-офф Лиги чемпионов, определится позднее, поскольку матч «Аталанта» — «Вильярреал» был перенесен по причине мощного снегопада.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря в Ньоне, начало — в 14:00 по московскому времени.

Петербургский «Зенит» не прошел в плей-офф престижного клубного турнира и продолжит выступление в Лиге Европы.

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