Российские предприниматели перечислили самые прибыльные виды бизнеса в кризис

Москва, 9 декабря. Кризис, закрытые границы и коронавирусные ограничения изменили потребительские привычки людей. Самым прибыльным может стать тот бизнес, который приспособлен под современные реалии, считают российские предприниматели.

Директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих отнес к десяти самым популярным бизнес-нишам для стартапа в текущем году стоковый магазин, фитнес-центр, доставку еды, разработку дизайнерской одежды, онлайн-школу для детей, клининговую компанию, event-агентство и кейтеринг. Вложения на каждое из направлений могут варьироваться от 450 тысяч до 3 млн рублей, отметил эксперт в беседе с «Известиями».

«Немаловажно, что эти бизнесы относятся не к нишевым, а к массмаркету, они на слуху, они понятны в плане запуска. Есть огромное количество самоучителей, богатая нормативная база по ведению этого бизнеса. К тому же он достаточно прозрачен с точки зрения закона», — добавил Плохих.

Генеральный директор компании «Главторг» Карен Налбандян ранее заявил, что в условиях пандемии и нестабильной экономической системы инструмент эмиссии облигаций на фондовом рынке кажется все более реальным и доступным для бизнеса.