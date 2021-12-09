Блокировка браузера Tor прекратилась в России

Москва, 9 декабря. Сеть Tor перестали блокировать в России. В список заблокированных ресурсов внесен только сайт проекта, сообщила Роскомсвобода.

Пользователи, скачавшие браузер до блокировки, могут использовать его. Ранее доступ к браузеру Tor начали блокировать в России, сообщали его разработчики. Некоторые интернет-провайдеры приступили к блокировке сервиса с 1 декабря.

Роскомнадзор также сообщал о намерении заблокировать доступ к браузеру на территории страны, если не будет удален запрещенный контент. Разработчики браузера в ответ на это призвали поднимать у себя выходные узлы браузера.