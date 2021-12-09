Захарова предрекла развал спортивной системы из-за бойкота Олимпиады в Пекине

Москва, 9 декабря. Власти США хотят доминировать на мировой спортивной арене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам спикера ведомства, именно поэтому Вашингтон анонсировал дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, что ведет к развалу устоявшейся спортивной системы. В результате США хотят доминировать полностью на своих правилах, поэтому это не политизация спорта, а попытка его развала.

«Надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом. Правила переписываются исходя из их идеологических установок», — считает Захарова.

Ранее Белый дом объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине, который предполагает отказ официальных лиц от поездки в КНР. Вашингтон поддержали Канада, Австралия и Великобритания. Как считает политолог Ростислав Ищенко, официальному Пекину нет дела до того, будут представители США на Олимпиаде или нет.