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Магомед Оздоев после гола в ворота «Челси» пошутил над «Ювентусом»

Спорт
Магомед Оздоев после гола в ворота «Челси» пошутил над «Ювентусом»
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Санкт-Петербург, 9 декабря. Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев в шутку обратился к туринскому «Ювентусу» после гола в ворота «Челси» (3:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гол хавбека сине-бело-голубых позволил «Зениту» сравнять счет в игре, благодаря чему «Ювентус» занял первое место в таблице группы. В своем матче туринцы одержали минимальную победу над шведским «Мальме» (1:0).

Магомед Оздоев после гола в ворота «Челси» пошутил над «Ювентусом»
Pr Scr twitter.com / @e27a

«Ювентус», благодарить не нужно», — подписал пост 29-летний футболист в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, подопечные Сергея Семака после шести туров набрали пять очков и заняли третью строчку в турнирной таблице группы Н. Петербургская команда продолжит выступление во втором по значимости клубном турнире УЕФА — Лиге Европы. Лондонский «Челси» набрал 13 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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футбол Зенит лига чемпионов ювентус Магомед Оздоев
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