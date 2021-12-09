Spotify назвал Петра Чайковского самым популярным музыкантом у иностранцев

Москва, 9 декабря. Петр Чайковский оказался самым популярным российским музыкантом у иностранных слушателей на Spotify. Стриминговый сервис подвел итоги работы за год.

Чайковский уже не первый год удерживает лидерскую позицию в рейтинге самых прослушиваемых музыкантов у иностранцев. В десятке популярных оказался еще один классик — это Сергей Рахманинов (он занял восьмое место), сообщил глава Spotify в России и СНГ Илья Алексеев в интервью РИА Новости.

В тройке лидеров оказались дуэт Rauf & Faik, который улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом. Команда из Ижевска опередила Моргенштерна, который оказался на третьем месте. В топ-10 попали Tony Igy, JONY, «Тату», IC3PEAK, kostromin, пишет «Вечерняя Москва».

Подвел свои итоги и другой сервис — «Яндекс. Музыка». Большой популярностью у слушателей пользовались Моргенштерн и Мари Краймбрери.