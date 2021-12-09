Украинцы призвали внести Байдена на «Миротворец» после новых заявлений о военной помощи Киеву

Киев, 9 декабря. Новые заявления Джо Байдена о военной помощи Киеву украинцы восприняли как соль на рану, которая и так еще долго не заживет после переговоров президентов РФ и США.

Не прошло и суток после беседы Джо Байдена с Владимиром Путиным, как президент США выступил с крайне неоднозначным заявлением о военной помощи Украине. Если еще буквально пару дней назад хозяин Белого дома громко заявлял, что Вашингтон готов оказать всестороннюю поддержку в случае войны, то теперь он вдруг кардинально сменил риторику.

Как сообщили мировые информационные агентства, перед поездкой в Миссури Джо Байден недолго пообщался с журналистами, которых волновали только недавние переговоры и украинский вопрос. Один из корреспондентов прямо спросил президента, окажут ли США полноценную военную поддержку Киеву в случае возникновения реальной угрозы большого конфликта. Байден ответил коротко, заверив представителей СМИ, что вариант использования американских военных из-за разногласий с Россией по Украине даже не рассматривается. Также президент США отверг и возможность переброски контингента НАТО в Восточной Европе на помощь Украине. Он, в частности, напомнил, что принцип коллективной обороны Североатлантического альянса не распространяется на Украину.

Первыми не резонансные заявления Джо Байдена отреагировали украинские СМИ и военные эксперты. Так известный киевский журналист Макс Назаров лаконично прокомментировал смену риторики США, написав «Эх, чего-то я приуныл после этих слов».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Одна фраза в таком многозначительном контексте вызвала бурный ажиотаж в социальных сетях самого Назарова и некоторых его коллег, поделившихся его постом. Пользователи украинского сегмента Сети сошлись во мнении, что Джо Байдена после таких заявлений можно смело называть предателем, «агентом Кремля» и заносить в базу сайта «Миротворец». Как известно, этот ресурс создан для сбора информации о критиках украинской власти и тех, кого администраторы подозревают в пророссийских взглядах. Естественно, большая часть пользователей негодовала и предлагала «наказать» Байдена с горькой иронией, прекрасно понимая, что Банковая не сможет себе позволить даже косого взгляда в сторону американского посольства, не говоря уж о каких-то нотах протеста.

«На миротворец его в список самых опасных врагов государства. И посла на ковер вызвать, спросить жалобно: но вы же еще вчера обещали. Хотя о чем это я? Наш гарант не рыпнется, даже если дедушка Джо его прямым текстом пошлет. И патриоты наши хваленые по углам забились. Тихо-тихо сидят, обтекают»; «Это ж классика. Как сейчас вижу — Россия присоединяет Украину и все страны Восточной Европы, восстанавливая границы СССР. Запад в ответ: Мы осуждаем действия России! И поддерживаем целостность Украины»; «Джо — агент Кремля. Сразу было видно. Внести на «Миротворец». Трампа туда же и Камалу Харрис на всякий случай. А то дедуля в любой момент на покой уйдет, так она нам еще «помогать» будет года два»; «Напугали деда, анонсируя очередной госпереворот, теперь дед умывает руки. Нельзя так со старичками»; «С такими заявками, америкосы в срочном порядке будут сворачивать свои базы в Европе и бежать, как из Афганистана»; «А он с Кулебой посоветовался, перед тем как выдавать такое? Предлагаю впилить Джо на миротворец и запретить въезд. Хотя вряд ли старик по доброй воле снова в Киев поедет. Он сам-то небось и о существовании Украины не вспомнит, пока советники не подтолкнут», — иронизируют украинцы.

Ранее голландские СМИ обратили внимание на исчезновение Зеленского из международной повестки после переговоров Путина с Байденом.