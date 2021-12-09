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Российский рынок розничной торговли может восстановиться до конца 2021 года

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 10:40
Экономика
Российский рынок розничной торговли может восстановиться до конца 2021 года
pixabay.com  /  MichaelGaida

Москва, 9 декабря. Полное восстановление рынка розничной торговли в РФ от последствий пандемии возможно уже в 2021 году, прогнозируют аналитики Deloitte, на которых ссылается газета «Коммерсантъ».

Согласно прогнозу специалистов, в этом году оборот ретейла вырастет на 8%, до 510 млрд долларов, что соответствует показателям 2019 года. Это связано с тем, что доля россиян, готовых увеличивать траты, растет. Однако представители бизнеса считают, что в росте оборота немалую роль сыграло повышение отпускных цен.

Тем временем власти российских регионов готовят меры по снижению продовольственных цен. Они рассчитывают не допустить роста стоимости товаров за счет компенсаций затрат производителям и ограничений торговых надбавок.

Перед этим президент РФ Владимир Путин поручил регионам увеличить темпы производства и повысить доступность основных товаров. Правительство до конца года должно будет представить соответствующий доклад.

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торговля ретейл восстановление экономики
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