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Сатановский обратился к угрожавшему России ядерным ударом американскому сенатору Уикеру

Армия
Сатановский обратился к угрожавшему России ядерным ударом американскому сенатору Уикеру
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 9 декабря. Политолога Евгения Сатановского удивило дерзкое и безрассудное заявление американского сенатора Роджера Уикера, который пригрозил России превентивным ядерным ударом в случае обострения ситуации на Украине.

Эксперт напомнил, что Уикер сделал агрессивное заявление сразу после переговоров российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Сатановский обратился с вопросом к угрожавшему РФ ядерным ударом американцу.

«Прямо не Россия в 2021 году, а Япония в 1945. Провал во времени случился у человека. И что ему на это предложение можно сказать? Дяденька сенатор, ты дурак? Посмотри на соотношение ядерных арсеналов, подумай: тебе обратно ничего не прилетит?» – заявил политолог.

Аналитик считает, что война за Украину не имеет смысла, но Москва всегда должна помнить о возможности ядерных бомбардировок в случае опасности. Он отметил, что после диалога двух президентов сразу несколько сигналов поступили из Украины и Польши. Он напомнил, что Киев настаивает на переговорах, а Варшава попросила Москву увеличить объем поставок газа.

Ранее посольство России в США назвало непродуманными заявления сенатора-республиканца Уикера о возможном применении ядерного оружия. Стоит подчеркнуть, что Британия не так давно также назвала Москву основной мишенью в случай ядерного противостояния, передает Infox.

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россия сша сенатор сатановский ядерный удар
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