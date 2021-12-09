Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 10:58
10:57
Происшествия
Саратовец пойдет под суд по делу об изнасиловании 13-летней школьницы
10:56
Шоу-бизнес
Певица Александра Воробьева рассказала о своих отношениях с Градским
10:55
Происшествия
Устроивший стрельбу в МФЦ Глазов стрелял в тех, кто «верит в коронавирус»
10:54
Шоу-бизнес
Выступление заболевшего Данилко в Дубае на Новый год будет стоить «очень дорого»
10:53
Общество
Нострадамус предрек человечеству кардинальные перемены в 2022 году
10:53
Происшествия
Сильный пожар охватил замок Вальдау под Калининградом
10:51
Происшествия
Сгоревший с четырьмя жильцами дом в Тюмени был признан аварийным
10:50
Экономика
Стоимость селедки под шубой выросла за год на 24,9%
10:49
Политика
Политолог Ищенко посоветовал Зеленскому не брать трубку, когда позвонит Байден
10:47
Спорт
Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

4-летняя девочка из Ирака пропала без вести на границе Польши и Белоруссии

Весь мир
4-летняя девочка из Ирака пропала без вести на границе Польши и Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Варшава, 9 декабря. На границе Польши и Белоруссии пропала без вести 4-летняя девочка из Ирака, разлученная с родителями после потасовки группы мигрантов с польскими пограничниками.

Правозащитники накануне сообщили, что родные девочки пересекли границу с Польшей вечером в понедельник, 6 декабря. Они были пойманы сотрудниками погранслужбы и передали дочь по имени Эйлин другому взрослому мигранту, прежде чем их выдворили обратно на белорусскую территорию.

Именно с этим мужчиной девочку и видели в последний раз в окрестностях польской приграничной деревни Новы Двор. Сейчас судьба Эйлин остается неизвестной, однако представители благотворительных организаций не исключают худший сценарий.

«Эта девочка, вероятно, либо уже мертва, либо умрет очень скоро, — заявила Кася Костюша, представитель организации «Семьи без границ». — Самое драматичное, что, если бы это был польский ребенок, ее бы искали всей страной».

Правозащитники уверены, что польские власти делают недостаточно для того, чтобы помочь Эйлин.

«Поиски должны были начаться, как только стало известно об этой ситуации. Шансы [на спасение девочки] уменьшаются, как только наступает ночь, температура начинает падать. Поэтому, если мы хотим спасти ее, делать это нужно немедленно», — отметила Костюша.

При этом пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальска заявила, что операция по поиску девочки началась сразу после того, как власти получили информацию о ее пропаже — около полудня 7 декабря.

«Дополнительные патрули были направлены в район, где предположительно находилась девочка. Мы также искали ее с воздуха при помощи вертолетов, ни ничего не нашли», — отметила Михальска.

Между тем активисты обращают внимание на то, что не могут попасть в поисковую зону из-за новых правил, введенных Варшавой: доступ в этот район есть только у местных жителей и представителей правительственных сил.

4-летняя девочка из Ирака пропала без вести на границе Польши и Белоруссии
Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Обстановка на границе Белоруссии и Польши обострилась в ноябре, когда в этот район хлынули потоки выходцев с Ближнего Востока, стремящиеся получить убежище в Европе. Столкнувшись с жестким отпором со стороны польских властей, часть из них осталась дожидаться решения своей судьбы прямо на границе, некоторые покинули регион и вернулись на родину.

Для оставшихся власти Белоруссии оборудовали лагерь в районе контрольно-пропускного пункта Брузги. О том, в каких условиях живут ближневосточные беженцы и в чем кроется ключевая проблема разразившегося кризиса, в своем репортаже рассказывал специальный корреспондент Международной редакции Федерального агентства новостей Сергей Среда.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / 4-летняя девочка из Ирака пропала без вести на границе Польши и Белоруссии
белоруссия польша ирак миграционный кризис
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать