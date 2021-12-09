4-летняя девочка из Ирака пропала без вести на границе Польши и Белоруссии

Варшава, 9 декабря. На границе Польши и Белоруссии пропала без вести 4-летняя девочка из Ирака, разлученная с родителями после потасовки группы мигрантов с польскими пограничниками.

Правозащитники накануне сообщили, что родные девочки пересекли границу с Польшей вечером в понедельник, 6 декабря. Они были пойманы сотрудниками погранслужбы и передали дочь по имени Эйлин другому взрослому мигранту, прежде чем их выдворили обратно на белорусскую территорию.

Humanitarian groups said a four-year-old Iraqi girl was separated from her parents after they breached the border into Poland



https://t.co/itLyQGAKaJ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 8, 2021

Именно с этим мужчиной девочку и видели в последний раз в окрестностях польской приграничной деревни Новы Двор. Сейчас судьба Эйлин остается неизвестной, однако представители благотворительных организаций не исключают худший сценарий.

«Эта девочка, вероятно, либо уже мертва, либо умрет очень скоро, — заявила Кася Костюша, представитель организации «Семьи без границ». — Самое драматичное, что, если бы это был польский ребенок, ее бы искали всей страной».

Правозащитники уверены, что польские власти делают недостаточно для того, чтобы помочь Эйлин.

«Поиски должны были начаться, как только стало известно об этой ситуации. Шансы [на спасение девочки] уменьшаются, как только наступает ночь, температура начинает падать. Поэтому, если мы хотим спасти ее, делать это нужно немедленно», — отметила Костюша.

При этом пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальска заявила, что операция по поиску девочки началась сразу после того, как власти получили информацию о ее пропаже — около полудня 7 декабря.

«Дополнительные патрули были направлены в район, где предположительно находилась девочка. Мы также искали ее с воздуха при помощи вертолетов, ни ничего не нашли», — отметила Михальска.

Между тем активисты обращают внимание на то, что не могут попасть в поисковую зону из-за новых правил, введенных Варшавой: доступ в этот район есть только у местных жителей и представителей правительственных сил.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Обстановка на границе Белоруссии и Польши обострилась в ноябре, когда в этот район хлынули потоки выходцев с Ближнего Востока, стремящиеся получить убежище в Европе. Столкнувшись с жестким отпором со стороны польских властей, часть из них осталась дожидаться решения своей судьбы прямо на границе, некоторые покинули регион и вернулись на родину.

Для оставшихся власти Белоруссии оборудовали лагерь в районе контрольно-пропускного пункта Брузги. О том, в каких условиях живут ближневосточные беженцы и в чем кроется ключевая проблема разразившегося кризиса, в своем репортаже рассказывал специальный корреспондент Международной редакции Федерального агентства новостей Сергей Среда.