Импортеры вина в РФ сообщили о возможном росте закупочных цен вина в 2022 году

Москва, 9 декабря. Крупные импортеры вина и розничные сети получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости напитка, сообщает РБК.

Производители из стран Европы и Нового Света предлагают свою продукцию по стоимости выше на 20-25%. По мнению представителей рынка, отпускные цены на вино тоже увеличатся. Уведомления о грядущем подорожании вина уже получили сети «Лента» и «Верный».

По данным Международной организации по виноградарству и виноделию, мировой объем производства вина в 2021 году сократится на 4% год к году и составит около 247,1-263,5 млн гектолитров. В сравнении со средними объемами производства за последние 20 лет падение составит 7%.

Еще в ноябре представители Роскачества предупредили о дефиците вина на мировом рынке. По мнению экспертов, ситуация с нехваткой продукции может усугубиться в следующем году из-за плохого урожая винограда.