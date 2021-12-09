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Импортеры вина в РФ сообщили о возможном росте закупочных цен вина в 2022 году

Экономика
Импортеры вина в РФ сообщили о возможном росте закупочных цен вина в 2022 году
Пресс-служба Агрофирмы «Золотая Балка»

Москва, 9 декабря. Крупные импортеры вина и розничные сети получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости напитка, сообщает РБК.

Производители из стран Европы и Нового Света предлагают свою продукцию по стоимости выше на 20-25%. По мнению представителей рынка, отпускные цены на вино тоже увеличатся. Уведомления о грядущем подорожании вина уже получили сети «Лента» и «Верный».

По данным Международной организации по виноградарству и виноделию, мировой объем производства вина в 2021 году сократится на 4% год к году и составит около 247,1-263,5 млн гектолитров. В сравнении со средними объемами производства за последние 20 лет падение составит 7%.

Еще в ноябре представители Роскачества предупредили о дефиците вина на мировом рынке. По мнению экспертов, ситуация с нехваткой продукции может усугубиться в следующем году из-за плохого урожая винограда.

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алкоголь вино торговля
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