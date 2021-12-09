Автоволонтеры Петербурга помогают участковым врачам добраться до пациентов

Проект «Автоволонтеры» существует уже семь лет. Все это время водители помогают людям, которым требуется мобильная помощь. Во времена пандемии к их слугам зачастую прибегают работники скорой помощи.

Востребованность в мобильных волонтерах растет прямо пропорционально волнам пандемии. В феврале этого года проект «Подвези врача» был остановлен, так как с улучшением эпидемиологической ситуации в стране количество вызовов врачей на дом заметно снизилось. Но бушующая четвертая волна заставила снова мобилизовать силы автолюбителей.

«Много сейчас вызовов, эта помощь нам необходима. Нам не хватает одной машины, которая у нас есть на отделение», — призналась участковый врач поликлиники Наталья.

Наталья рассказала, что в последние дни количество вызовов в будни стало достигать двадцати пяти, а в выходные поступает до пятидесяти заявок. Обслужить столько больных, передвигаясь пешком между адресами, нереально. Среднее время в пути составляет в среднем пятнадцать минут. В этот раз на помощь фельдшеру приехал волонтер проекта «Подвези врача» Евгений.

«У меня полноприводная машина, которая позволяет с комфортом заезжать в любые дворы, так что, я думаю, что я могу быть полезен. Найти несколько часов в течение недели — это не так сложно», — рассказал волонтер.

У проекта в каждом районе Северной столицы есть свой куратор, который отвечает за распределение заказов между водителями. На благотворительную службу принимаются любые желающие, строгих требований к транспортным средствам нет.

«Сейчас четвертая волна у нас, самая мощная, по 40 тысяч заболевших в стране. В Петербурге мы тоже на лидирующих позициях по заболеваемости. Конечно, снова понадобилась помощь, мы снова разворачиваем наши мощности», — высказался руководитель организации «СПБ.АВТО» Святослав Данилов.

Автоволонтеры называют врачей «бойцами невидимого фронта». Сейчас в каждом городе идет война с общим врагом, и на этой войне важен вклад каждого из нас.