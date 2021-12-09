Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 10:57
10:55
Происшествия
Устроивший стрельбу в МФЦ Глазов стрелял в тех, кто «верит в коронавирус»
10:54
Шоу-бизнес
Выступление заболевшего Данилко в Дубае на Новый год будет стоить «очень дорого»
10:53
Общество
Нострадамус предрек человечеству кардинальные перемены в 2022 году
10:53
Происшествия
Сильный пожар охватил замок Вальдау под Калининградом
10:51
Происшествия
Сгоревший с четырьмя жильцами дом в Тюмени был признан аварийным
10:50
Экономика
Стоимость селедки под шубой выросла за год на 24,9%
10:49
Политика
Политолог Ищенко посоветовал Зеленскому не брать трубку, когда позвонит Байден
10:47
Спорт
Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
10:40
Происшествия
Пожилой водитель совершил наезд на группу детсадовцев в Японии
10:39
Экономика
Российские предприниматели перечислили самые прибыльные виды бизнеса в кризис
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД России приступил к проработке решений по итогам разговора Путина и Байдена

Политика
МИД России приступил к проработке решений по итогам разговора Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 9 декабря. Российское внешнеполитическое ведомство приступило к проработке решений по итогам онлайн-встречи главы государства Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующим заявлением она поделилась во время эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется», — подчеркнула Захарова.

Ранее президент Российской Федерации прокомментировал прошедший онлайн-разговор с американским коллегой. Речь о диалоге шла во время пресс-конференции по итогам встречи Путина с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. По словам главы государства, его беседа с Байденом была открытой, предметной и конструктивной.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД России приступил к проработке решений по итогам разговора Путина и Байдена
путин сша захарова мид рф байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать