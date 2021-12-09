МИД России приступил к проработке решений по итогам разговора Путина и Байдена

Москва, 9 декабря. Российское внешнеполитическое ведомство приступило к проработке решений по итогам онлайн-встречи главы государства Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующим заявлением она поделилась во время эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Эти поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется», — подчеркнула Захарова.

Ранее президент Российской Федерации прокомментировал прошедший онлайн-разговор с американским коллегой. Речь о диалоге шла во время пресс-конференции по итогам встречи Путина с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. По словам главы государства, его беседа с Байденом была открытой, предметной и конструктивной.