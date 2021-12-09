Телеведущий Карлсон признал бессмысленность войны США с Россией

Вашингтон, 9 декабря. Военная конфронтация с Россией ничего не принесет США, кроме потерь. Об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон в эфире канала Fox News.

В США признали бессмысленность войны с Россией. Такер Карлсон также назвал главу государства Джо Байдена слабым и «непопулярным» лидером.

«Да, это безумие. От военной конфронтации с президентом России Владимиром Путиным мы не только ничего не выиграем, но и многое потеряем», — сказал телеведущий.

Карлсон уточнил, что имеет в виду тысячи жизней простых американцев. По словам ведущего, многие из ближайших помощников Байдена подталкивают страну к военному вмешательству.

Владимир Путин ранее призвал США не выдвигать России обвинения в дестабилизации ситуации на Украине. Российский лидер сказал об этом в рамках закрытой видеоконференции с Джо Байденом.