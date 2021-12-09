«Этот день в истории». Что произошло 9 декабря, праздники, факты, люди

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Этот день предлагает напомнить всем о вреде коррупции. Во многих странах люди, дающие взятки чиновникам, строго караются, а информирующие о таких случаях, наоборот, поощряются. Например, в Южной Корее за такой сигнал вы получите премию в 1,5 миллиона долларов.

Самый первый ее экземпляр стоил 1000 долларов, а теперь практически любую можно купить за пять. Речь идет об имениннице сегодняшнего дня — компьютерной мыши. Появившись на свет в 1968 году, она представляла собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Теперь же их существует два вида — механические и оптические.

Ровно два года назад в этот день состоялась встреча президентов России и Украины. Лидеры обсудили газовый вопрос, а также варианты урегулирования отношений между нашими странами.

С какими знаменитыми актерами у вас общие именины, если вы празднуете день рождения сегодня, узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».