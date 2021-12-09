BBC признал нападающего Дзюбу лучшим игроком матча «Зенит» — «Челси»

Санкт-Петербург, 9 декабря. Британское издание BBC признало нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком матча Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и лондонским «Челси».

Форвард появился на поле на 79-й минуте. За свою игру футболист получил 7,73 балла. Лучшим в составе лондонцев стал нападающий Тимо Вернер, оформивший дубль в ворота сине-бело-голубых (7,24).

На второй минуте счет в матче открыл Вернер, но бразилец Клаудиньо нивелировал разницу на 38-й минуте. Под занавес первого тайма нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун вывел свою команду вперед. На 62-й минуте Ромелу Лукаку забил второй мяч для «Челси». В концовке встречи форвард Вернер оформил дубль. В добавленное время вышедший на замену Магомед Оздоев мощным ударом сравнял счет, поставив точку в этом матче. Встреча проходила на петербургской «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:3.

Подопечные Сергея Семака заняли третье место в группе и сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. «Челси» вышел в 1/8 престижнейшего клубного европейского турнира.