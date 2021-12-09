Синоптик Леус рассказал об экстремальном похолодании в России до минус 61 градуса

Якутск, 9 декабря. Сильные морозы сковали Оймяконский улус Якутии. Столбики термометров опустились ниже − 61 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, ночью морозы в России достигли максимального значения. В селе Делянкир температура воздуха опустилась до −61,1 градуса.

«И это не какие-то там «эффективные температуры», а самые настоящие показания термометра! Морозище», — сообщил специалист на своем канале в Telegram.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что сильный холод накроет четыре российских региона до конца недели. Это коснется Архангельской, Магаданской области, Карелии и Чукотки.

Синоптики ранее заявили, что погоду в центральной России будет «лихорадить». Оттепели будут сменяться похолоданием, а снег — перемежаться с дождем, пишет «Ридус».