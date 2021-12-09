Политолог Грациани увидел нервозность США после онлайн-встречи Байдена и Путина

Рим, 9 декабря. Заявления США после встречи главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина оказались слишком нервозными, отметил итальянский политолог Тиберио Грациани.

Как читает председатель аналитического центра Vision & Global Trends, окружение Байдена очень нервничает после его переговоров с российским коллегой. Заявления Белого дома и Госдепа в первую очередь адресованы не России, а союзникам США, в частности Евросоюзу, Польше и Украине. Также Грациани похвалил переговоры Путина и Байдена.

«Я считаю, что необходимо проводить больше двусторонних встреч. Сейчас оба президента действуют в интересах международной аудитории», — цитирует политолога «Лента.ру».

Ранее Байден заявил, что у него были прямые и открытые переговоры в режиме видеоконференции с Владимиром Путиным. По его словам, американская сторона и Североатлантический альянс собираются изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности РФ.