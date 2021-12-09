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Хави заявил, что он в ярости после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Спорт
Хави заявил, что он в ярости после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов
Global Look Press  /  Sven Hoppe/dpa

Мюнхен, 9 декабря. Наставник «Барселоны» Хави резко высказался о поражении каталонского клуба от мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Специалист подчеркнул, что для футболистов эта игра должна стать поворотным моментом.

Хави признал, что хозяева выглядели лучше на каждом участке поля, но каталонцы пытались больше владеть мячом.

«Они были лучше, мы пытались прессинговать высоко, отбирать у них мяч, но они нас покорили. Я сказал игрокам, что это начало новой эры, что мы должны требовать большего от себя, и этот матч должен стать поворотным моментом для совместной работы и изменения динамики, и многих других вещей. Лига Европы — это наша реальность. Я в ярости, я очень расстроен. Сегодня мы начнем с нуля. И мы будем работать, чтобы вывести клуб туда, где он заслуживает быть», — передает слова 41-летнего испанского специалиста Sport.es.

Накануне сине-гранатовые крупно проиграли на выезде «Баварии». Матч проходил на «Альянц Арене» и завершился со счетом 3:0 в пользу команды Юлиана Нагельсманна. Каталонцы лишились шансов на выход в плей-офф престижнейшего клубного турнира. В последний раз «Барселона» не выходила из группы Лиги чемпионов 21 год назад.

В тот же день «Зенит» сыграл вничью с действующим победителем Лиги чемпионов — лондонским «Челси». Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 3:3. Подопечные Томаса Тухеля вышли в 1/8 турнира, команда Сергея Семака весной сыграет в Лиге Европы.

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