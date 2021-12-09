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Американский финансист Далио предрек миру глобальную экономическую катастрофу

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 09:48
Экономика
Американский финансист Далио предрек миру глобальную экономическую катастрофу
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 декабря. Мир находится на грани «войны» между США и Китаем, способной спровоцировать глобальную экономическую катастрофу, заявил американский финансист и основатель инвесткомпании Bridgewater Associates Рэй Далио.

Попытки Соединенных Штатов сделать КНР и ее культуру «более американскими» могут только усилить торговую войну между странами. Такие действия также в состоянии привести к полномасштабному противостоянию, уверен эксперт. Но даже если кризиса не случится, «катастрофы все равно неизбежны, как показывает практика последних 500 лет».

Торговая война с Китаем, которая продолжается с 2018 года, по некоторым данным уже обернулась для США потерей порядка 300 тысяч рабочих мест и привела к снижению совокупной капитализации американских компаний на 1,7 трлн долларов. Чтобы минимизировать потери на случай глобального финансового катаклизма, следует грамотно оценивать свои активы и вкладывать их в ликвидные и доходные инструменты.

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли ранее заявил, что Китай стремительно развивает свои военные возможности, чтобы изменить мировой порядок. В частности, Пекин активно инвестирует во флот, гиперзвуковые ракеты и другие передовые технологии.

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сша китай Рэй Далио Bridgewater Associates экономическая катастрофа
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