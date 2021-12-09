В Мордовии объявили оперативное предупреждение из-за гололеда

Саранск, 9 декабря. Региональное МЧС предупредило мордовцев о неблагоприятных погодных явлениях.

Как пояснили в ведомстве, по прогнозам Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются сложные погодные условия, включая образование гололеда на дорогах и улицах городов, сообщают «Известия Мордовии». В связи с этим уже объявлено оперативное предупреждение.

Ранее ФАН сообщал, что сильный гололед стал причиной ДТП с участием пассажирских автобусов в Самарской области. Инцидент произошел на Красноглинском шоссе. Автобусы чудом избежали столкновения, но один из них съехал в кювет.