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Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире, обсудят в медиацентре «Патриот»
Спорт
Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире, обсудят в медиацентре «Патриот»
pexels.com  /  Kamaji Ogino

МОК и спортивные комитеты большинства западных стран допускают мужчин в женском обличье к участию в женских спортивных соревнованиях, включая борьбу, тяжелую атлетику или бокс. При этом трансгендерам не нужно доказывать необратимость перехода в женский пол — достаточно простого заявления, что мужчина почувствовал себя женщиной.

Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире? Может ли женщина победить мужчину в равном по весу и опыту поединке? Как много девочек в России идут в традиционно мужские виды спорта — бокс, борьбу, тяжелую атлетику? Может ли бокс выполнять функции лечебной физкультуры?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Мария Рейнгардт, трехкратная чемпионка России, двукратный призер чемпионата мира по боксу, преподаватель кафедры физической культуры и спорта ЛГУ им. Пушкина.

Брифинг состоится в четверг, 9 декабря, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038

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спорт трансгендеры женский бокс
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