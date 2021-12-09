Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире, обсудят в медиацентре «Патриот»

МОК и спортивные комитеты большинства западных стран допускают мужчин в женском обличье к участию в женских спортивных соревнованиях, включая борьбу, тяжелую атлетику или бокс. При этом трансгендерам не нужно доказывать необратимость перехода в женский пол — достаточно простого заявления, что мужчина почувствовал себя женщиной.

Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире? Может ли женщина победить мужчину в равном по весу и опыту поединке? Как много девочек в России идут в традиционно мужские виды спорта — бокс, борьбу, тяжелую атлетику? Может ли бокс выполнять функции лечебной физкультуры?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Мария Рейнгардт, трехкратная чемпионка России, двукратный призер чемпионата мира по боксу, преподаватель кафедры физической культуры и спорта ЛГУ им. Пушкина.

Брифинг состоится в четверг, 9 декабря, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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