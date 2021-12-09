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Баку обвинил Армению в гибели военнослужащего ВС Азербайджана на границе

Армия
Баку обвинил Армению в гибели военнослужащего ВС Азербайджана на границе
wikipedia.org  /  Lance Cpl. Marc Fenc / Public Domain

Баку, 9 декабря. Оборонное ведомство Азербайджана заявило о гибели военнослужащего ВС республики на границе с Арменией.

В сообщении минобороны республики говорится, что армянские ВС 8 декабря организовали очередную провокацию на Кельбаджарском направлении, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий. Баку возложил ответственность за этот инцидент на военно-политическое руководство Армении.

«В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении задержанных ранее военнослужащих в обмен на карту минных полей в Карабахе. Отметим, что активное участие в разминировании региона принимают миротворцы ВС РФ, передает RT.

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Армения минобороны азербайджан конфликт
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