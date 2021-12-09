Ян Бжезинский призвал нанести по России «предупредительный удар» и отключить от SWIFT

Вашингтон, 9 декабря. Европейское сообщество должно нанести по России «предупредительный удар», считает заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах Ян Бжезинский.

Как отметил сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, в качестве предупреждения Россию стоит отключить от системы SWIFT.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — высказал он свое мнение.

Экс-политик отметил, что необходимо иметь комплексный подход по «сдерживанию» России.

Ранее уже звучали угрозы об отключении России от SWIFT из-за якобы «усиления действий» на границе с Украиной и подготовке «вторжения». В Кремле эти заявления опровергли и заявили, что у Москвы нет никаких агрессивных планов нападения на какую-либо страну. Кроме того, в Центробанке отмечали, что отключение РФ от SWIFT будет невыгодно всем сторонам. В России же существует своя Система передачи финансовых сообщений.

Политолог Сергей Марков назвал преувеличенными угрозы санкций США против России из-за Украины. По его словам, россиянам не стоит опасаться очередных нападок со стороны Белого дома.