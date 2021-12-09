Российские дилеры спрогнозировали дефицит автомобилей в 2022 году

Москва, 9 декабря. Дефицит автомобилей в российских дилерских центрах продолжится в первом квартале следующего года, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Такой острой нехватки машин на отечественном рынке не наблюдалось многие годы, рассказали представители ассоциации в беседе с РИА Новости. О дефиците авто дилеры сообщили еще в августе 2020 года. Одна из главных причин сложившейся ситуации — перебои с производством и поставками электронных компонентов и сниженные объемы производства.

«На форуме "РосАвтоДилер" и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению», — отметили в ассоциации.

Аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов ранее заявил, что цены на машины в России продолжат расти быстрее инфляции. Продолжающийся дефицит авто указывает на сохранение негативной динамики рынка в ближайшей перспективе.