Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 10:56
10:55
Происшествия
Устроивший стрельбу в МФЦ Глазов стрелял в тех, кто «верит в коронавирус»
10:54
Шоу-бизнес
Выступление заболевшего Данилко в Дубае на Новый год будет стоить «очень дорого»
10:53
Общество
Нострадамус предрек человечеству кардинальные перемены в 2022 году
10:53
Происшествия
Замок Вальдау под Калининградом охватил сильный пожар
10:51
Происшествия
Сгоревший с четырьмя жильцами дом в Тюмени был признан аварийным
10:50
Экономика
Стоимость селедки под шубой выросла за год на 24,9%
10:49
Политика
Политолог Ищенко посоветовал Зеленскому не брать трубку, когда позвонит Байден
10:47
Спорт
Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
10:40
Происшествия
Пожилой водитель совершил наезд на группу детсадовцев в Японии
10:39
Экономика
Российские предприниматели перечислили самые прибыльные виды бизнеса в кризис
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские дилеры спрогнозировали дефицит автомобилей в 2022 году

Общество
Российские дилеры спрогнозировали дефицит автомобилей в 2022 году
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 9 декабря. Дефицит автомобилей в российских дилерских центрах продолжится в первом квартале следующего года, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Такой острой нехватки машин на отечественном рынке не наблюдалось многие годы, рассказали представители ассоциации в беседе с РИА Новости. О дефиците авто дилеры сообщили еще в августе 2020 года. Одна из главных причин сложившейся ситуации — перебои с производством и поставками электронных компонентов и сниженные объемы производства.

«На форуме "РосАвтоДилер" и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению», — отметили в ассоциации.

Аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов ранее заявил, что цены на машины в России продолжат расти быстрее инфляции. Продолжающийся дефицит авто указывает на сохранение негативной динамики рынка в ближайшей перспективе.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Российские дилеры спрогнозировали дефицит автомобилей в 2022 году
рынок российские автомобильные дилеры дефицит авто микрочипы
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать