Посол России в Британии Келин предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Лондон, 9 декабря. Вступление Украины в НАТО разрушит глобальную безопасность, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, в момент создания Североатлантического альянса новых членов набирали с четким пониманием того, что мировая безопасность будет укрепляться.

«В случае с Украиной, если она вступит в НАТО, это не укрепит безопасность, а ее разрушит. В сегодняшней Украине мы видим наращивание военной силы вблизи зоны продолжающегося конфликта в Донбассе», — сказал он.

Вместе с тем посол добавил, что НАТО своей риторикой постоянно склоняет националистические силы на Украине к решению ситуации на юго-востоке страны силовым путем, а не дипломатическим.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает. Москва лишь реагирует на то, что НАТО постепенно подминает под себя Украину.