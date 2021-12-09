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Скелет распятого человека эпохи Древнего Рима был найден в Великобритании

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 09:27
Наука
Скелет распятого человека эпохи Древнего Рима был найден в Великобритании
НКО Фонд «Археология»

Лондон, 9 декабря. Исследуя останки мужчины, которые были найдены в 2017 году в английской деревне Фенстантон, ученые пришли к выводу, что повреждения костей характерны для казни распятием.

Специалисты только сейчас пришли к выводу, что мужчина был казнен между130-337 годами нашей эры, почти 1900 лет назад. Это время на территории современной Англии было эпохой правления Римской империи.

По словам ученых, находка представляет первое свидетельство распятия человека в Англии. Они отметили, что 12 гвоздей были найдены рядом с останками, а 13-й застрял в пяточной кости.

Эксперты предполагают, что казнь не была связана с религией. Скорее всего, раба прибили к какой-то конструкции, чтобы удерживать его на одном месте.

Как ранее сообщалось, археологи обнаружили руины дворца шумерского царя Син-иддинама в Ираке. Он правил около 4000 лет назад.

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археология останки распятие
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