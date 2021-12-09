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Посольство России в США призвало американского сенатора «не шутить с ядерным оружием»

Армия
Посольство России в США призвало американского сенатора «не шутить с ядерным оружием»
wikipedia.org  /  Aaron Siirila / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 9 декабря. Российское посольство в США назвало непродуманными заявления сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Отметим, что накануне Уикер в интервью телеканалу Fox News призвал американского президента Джо Байдена рассмотреть возможность нанесения превентивного ядерного удара по России в случае обострения обстановки. Российские дипломаты считают подобные высказывания безответственными. Представители дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».

«Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в опубликованном в Facebook заявлении посольства.

Ранее западные СМИ написали, что президент США Джо Байден планирует развязать на Украине войну. Журналисты обратили внимание, что Вашингтон ведет себя крайне агрессивно и отрицает любые красные линии, передает Infox.

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сша сенатор посольство рф ядерная война
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