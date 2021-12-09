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The New York Times: новые санкции против России могут повлиять на энергорынок Европы

Экономика
The New York Times: новые санкции против России могут повлиять на энергорынок Европы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 декабря. Обещания США ввести санкции против России, например, в энергетическом секторе, затрудняют ситуацию на рынке Европы, где цены на энергоносители и так высоки, пишет газета The New York Times.

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена перечислили возможные шаги Вашингтона в отношении Москвы в случае якобы агрессии против Украины. Ограничения могут ввести на производителей энергии, крупные банки и Российский фонд прямых инвестиций. Кроме того, рестрикции предусматривают и отключение страны от международной системы платежей SWIFT.

Санкции, по данным журналистов, отразятся на европейских странах, зависящих от поставок энергоносителей из России. Таким образом, у Кремля есть возможность ответить на ограничения в отношении банковского сектора или в валютной сфере. В случае таких шагов Москва может сократить поставки голубого топлива в Евросоюз.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил, что Россия готова противостоять угрозам финансовой изоляции, а также предусмотрела все возможные сценарии развития обстановки на международной арене.

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сша антироссийские санкции европа ситуация на украине
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