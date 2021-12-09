Захарова назвала «Саммит за демократию» обслуживанием интересов США

Москва, 9 декабря. Соединенные Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на центральной роли ООН, ради собственного доминирования, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующим заявлением дипломат поделилась в своем Telegram-канале. Она прокомментировала слова помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что система международных отношений меняется. Их нынешняя структура во главе с ООН постепенно уходит в прошлое.

«Именно для этого (единоличного доминирования. — Прим. ФАН) США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказала, что «Саммит за демократию», организуемый и проводимый США, объединяет государства, которые не понимают и не соблюдают права человека. По ее словам, идея мероприятия является лицемерной и опасной.