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Захарова назвала «Саммит за демократию» обслуживанием интересов США

Политика
Захарова назвала «Саммит за демократию» обслуживанием интересов США
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 9 декабря. Соединенные Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на центральной роли ООН, ради собственного доминирования, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующим заявлением дипломат поделилась в своем Telegram-канале. Она прокомментировала слова помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что система международных отношений меняется. Их нынешняя структура во главе с ООН постепенно уходит в прошлое.

«Именно для этого (единоличного доминирования. — Прим. ФАН) США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России рассказала, что «Саммит за демократию», организуемый и проводимый США, объединяет государства, которые не понимают и не соблюдают права человека. По ее словам, идея мероприятия является лицемерной и опасной.

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Все новости / Политика / Захарова назвала «Саммит за демократию» обслуживанием интересов США
сша захарова мид рф
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