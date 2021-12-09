В Амурской области дом ребенка оборудовали сенсорной комнатой

Благовещенск, 9 декабря. В рамках реализации второго этапа проекта «Дай шанс!» специализированный дом ребенка в Приамурье получил сенсорную комнату.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, в сенсорной комнате будут проводиться занятия для 50 малышей от года до трех с половиной лет. Комната оснащена спецоборудованием, с помощью которого можно воздействовать на органы зрения, слуха, обоняния и осязания детей, чтобы восстановить их эмоциональное состояние и стимулировать развитие, сообщает AmurInfo.

Также в комнате имеются пузырьковая колонна, панно «Звездное небо», фиброоптический пучок волокон и проектор «Меркурий». На создание комнаты потрачено 720 тысяч рублей, из них около 500 тысяч рублей составил президентский грант.

Ранее ФАН сообщал, что волонтерский отряд «Забота» из Ставропольского государственного аграрного университета побывал в нескольких детских домах региона. Добровольцы на протяжении 13 лет устраивают для детей праздничные мероприятия и концерты, дарят подарки именинникам и приносят угощения.