Нужно ли запрещать травматическое оружие и охоту, обсудят в медиацентре «Патриот»

Сенатор Александр Башкин заявил, что «необходимо изучить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия» после стрельбы в московском МФЦ. По его словам, «подобные трагедии показывают, что травматическое оружие легко переделать в боевое». Башкин добавил, что ему непонятно назначение травматического оружия и причины его свободной продажи.

Заметим, что травматическое оружие в действительности не находится в свободной продаже в России — для его покупки требуется такая же лицензия, как и для охотничьего оружия. Также сообщается, что стрелок в МФЦ использовал боевой пистолет ISSC M22. Он разработан на базе австрийской модели Glock 19 и представляет собой мелкокалиберную версию этого оружия.

Нужно ли атаковать запретами законопослушных владельцев оружия после каждого инцидента с оружием, даже нелегальным? Кто и почему требует запрета охоты в России? Дойдут ли законодатели в запретительном раже до полного запрета гражданского оружия в России? Нужно ли корректировать понятие самообороны в российском законодательстве? Как законопослушным гражданам защищаться от коллективных нападений гостей наших городов без оружия? Будут ли власти наказывать инициаторов всех подобных нападений реальными уголовными сроками?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Александр Башкин , заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству; Николай Валуев , первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры;

, первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры; Савва Бурлингас, председатель высшего совета партии «Вооруженный гражданин».

Эфир состоится в четверг, 9 декабря, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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