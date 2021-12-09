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Нужно ли запрещать травматическое оружие и охоту, обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Нужно ли запрещать травматическое оружие и охоту, обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

Сенатор Александр Башкин заявил, что «необходимо изучить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия» после стрельбы в московском МФЦ. По его словам, «подобные трагедии показывают, что травматическое оружие легко переделать в боевое». Башкин добавил, что ему непонятно назначение травматического оружия и причины его свободной продажи.

Заметим, что травматическое оружие в действительности не находится в свободной продаже в России — для его покупки требуется такая же лицензия, как и для охотничьего оружия. Также сообщается, что стрелок в МФЦ использовал боевой пистолет ISSC M22. Он разработан на базе австрийской модели Glock 19 и представляет собой мелкокалиберную версию этого оружия.

Нужно ли атаковать запретами законопослушных владельцев оружия после каждого инцидента с оружием, даже нелегальным? Кто и почему требует запрета охоты в России? Дойдут ли законодатели в запретительном раже до полного запрета гражданского оружия в России? Нужно ли корректировать понятие самообороны в российском законодательстве? Как законопослушным гражданам защищаться от коллективных нападений гостей наших городов без оружия? Будут ли власти наказывать инициаторов всех подобных нападений реальными уголовными сроками?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

  • Александр Башкин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;
  • Николай Валуев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры;
  • Савва Бурлингас, председатель высшего совета партии «Вооруженный гражданин».

Эфир состоится в четверг, 9 декабря, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038

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